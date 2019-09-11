В Чернигове депутат горсовета на внедорожнике наехал на пешехода

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован.

В Чернигове депутат городского совета сбил человека на пешеходном переходе.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в области.

Согласно информации, вечером 10 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из «спальных» районов Чернигова.

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На месте происшествия правоохранители установили, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 11 сентября, на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.