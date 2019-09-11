Женские бои без правил: в мэрии на Черкасщине подрались чиновницы (видео)

Конфликт возник из-за обнаруженных в документах неточностей.

В рабочее время в мэрии города Смела Черкасской области произошла драка между двумя чиновницами – управляющей делами исполнительного комитета Людмилой Осейко и руководителем отдела обращений граждан Людмилой Омельченко.

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Как отметил исполняющий обязанности городского головы Смелы Виктор Федоренко, за такие действия он уволил Омельченко с должности:

«Женщина на женщину поднимает руку, применяет силу, да еще и такую – схватила за шею и давила. Со слов секретаря, Людмила Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а та начала ее душить за дверью. Есть два свидетеля, которые это видели и сейчас дают объяснения полиции, есть видео с камер, где все зафиксировано. Я не думаю, что женщина должна себя так вести, да еще и госслужащая в рабочее время».

По его словам, причиной конфликта между женщинами стали выявленные в документах неточности. Отмечается, что об инциденте сообщили правоохранителям. Сейчас проводится проверка.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кропивницкому учитель физкультуры избил другого учителя физкультуры на глазах у детей.