В Кропивницком физрук избил другого физрука на глазах у детей

Ссора между мужчинами произошла из-за боксерской груши в спортзале.

В городе Кропивницкий Кировский районный суд оштрафовал учителя физической культуры одной из школ города, который устроил драку со своим коллегой на глазах у детей.

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Как сообщает местный портал DOZOR, в этом году учитель находился в спортзале школы и начал звать к себе другого учителя, чтобы показать ему боксерскую грушу, которую тот якобы испачкал. Коллега отказался подойти, что очень возмутило мужчину. Тогда он нанес своему оппоненту три удара кулаком по голове. Все это происходило на глазах школьников.

Суд признал нападавшего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и назначил ему наказание в виде штрафа в 850 гривень. Суд также взыскал с мужчины в пользу потерпевшего 1250 гривень возмещения материального ущерба и 5000 гривень морального вреда.

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