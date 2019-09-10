Руководителю одного из предприятий «Укроборонпрома» сообщили о подозрении в растрате почти миллиона гривень

Направленные Минобороны из государственного бюджета 917 тыс. 726 грн предназначались для выполнения государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для армии.

Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн из госбюджета руководителю одного из предприятий концерна «Укроборонпром».

Как сообщает пресс-служба ведомства, направленные Минобороны средства предназначались для выполнения государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для армии.

"Военной прокуратурой Сумского гарнизона сообщено о подозрении директору ГП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов», который входит в состав ГК «Укроборонпром», и директору частного общества в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - УНИАН)", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре уточнили, что в феврале 2019 года Минобороны и «Государственный НИИ химических продуктов» заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения на сумму более 12 млн грн. После этого директор госпредприятия заключил договор с руководством частного общества, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

В августе 2019 года правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах, в ходе которых изъята необходимая документация, черновые записи и т. п.

Следствием установлено, что директор госпредприятия в течение 2019 года растратил, а должностные лица ООО присвоили бюджетные средства в сумме 917 тыс. 726 грн, предназначенные для изготовления вооружения.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные (розыскные) действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и других лиц, причастных к его совершению.