На Херсонщине во время передислокации воинской части взорвалось топливо

Груз в одном из прицепов полностью уничтожен. ГБР проводит расследование.

В Херсонской области во время передислокации воинской части на новое место службы взорвался прицеп с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщает в пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По предварительной информации, в одном из грузовых прицепов, в котором перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, произошло возгорание, а впоследствии – несколько взрывов.

Взрывом груз был полностью уничтожен, что нанесло ущерб в больших размерах.

Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

Начато уголовное производство о неосторожном уничтожении военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины). К суду готовятся ходатайства о проведении экспертиз.