В Киеве арестовали мужчину, который изготавливал порнографию с участием своих маленьких детей

Порнографические видео с участием собственных детей он оценивал в 100 долларов за единицу.

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте мужчины, который изготавливал и распространял изображения порнографического характера с участием собственных малолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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"Житель Киевской области, используя устройство для получения оптических образов объектов с помощью фото - и видеосъемки, изготовил с участием своего пятилетнего сына и двухлетней дочери фото - и видеоизображения, содержащие изображения откровенного сексуального поведения, которые хранил и сбывал на форумах сети DarkNet. Порнографические видео с участием собственных детей он оценивал в 100 долларов за единицу. С целью предотвращения его идентификации оплату получал, используя исключительно электронные кошельки и криптовалюту", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что во время обыска правоохранители обнаружили в его компьютере более 150 ГБ порноконтента с участием детей, а также найден дополнительный жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобных видео и фото.

Печерский районный суд Киева 4 сентября на закрытом судебном заседании избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, чем полностью поддержал позицию прокурора.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.