В центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой (фото, видео)

Гонтарева считает произошедшее и то, что ее на этой неделе сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, «звеньями одной цепи».

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

«Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева», - сообщила НВ Бизнес экс-глава НБУ.

Гонтарева считает произошедшее и то, что ее на этой неделе сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, «звеньями одной цепи».

«К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массировано начали со всех сторон, им мало полностью сфальсифицированного дела коррумпированного прокурора [Константина] Кулика, им мало подачи исков [экс-замглавы Администрации Президента Андрея] Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям! Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Гонтареву в центре Лондона сбила машина. Она получила серьезные травмы.