На Львовщине задержали двух беглецов из колонии - ранен полицейский (фото, видео)

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Работник Жидачевского отделения полиции Олег Франков получил ножевое ранение грудной клетки, задерживая двух осужденных, сбежавших из исправительной колонии.

Событие произошло 4 сентября около 19.30 в одном из сел Жидачевского района, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франков, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентировку на осужденных, 3 сентября сбежавших из Николаевской исправительной колонии.

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Полицейский сообщил о незнакомцах в отделение полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления личностей.

Мужчины отказались, и Олег Франков принял решение об их задержании. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удар ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение.

Работники Жидачевского отделения полиции, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, задержали злоумышленников. Ими оказались осужденные 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, накануне сбежавшие из Николаевской исправительной колонии.

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Как сообщалось, из исправительной колонии на Львовщине 3 сентября совершили побег двое осужденных, которые, по данным полиции, могли двигаться в направлении Киева.