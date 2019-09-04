В Польше задержали украинских «шутников», которые записали видео с угрозами к годовщине начала Второй мировой

Задержанные украинцы объяснили правоохранителям, что их видео с оружием и угрозами было «шуткой».

В Польше правоохранители задержали трех граждан Украины, которые записали видео с угрозой совершить в Варшаве нападение во время мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны.

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Как сообщает «НВ», ссылаясь на RMF 24, задержанные — двое мужчин и женщина. Всех трех допросили и отпустили без предъявления обвинений.

По информации полиции, в Интернете появилось видео, на котором люди с оружием в руках угрожали совершить нападение в Варшаве во время торжеств. Правоохранители оперативно установили личности и местонахождение авторов.

Полиция задержала троих украинцев. По месту их проживания изъяли оружие, которое оказалось не огнестрельным. Во время допроса задержанные пояснили, что их фильм «был шуткой».

Напомним, в декабре прошлого года На железнодорожной станции «Вильно» в Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками.