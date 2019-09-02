На популярном украинском курорте произошло смертельное ЧП

Потерпевший, который был на отдыхе, получил тяжелые ранения в область грудной клетки. По дороге в больницу он скончался.

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области во время конфликта в одном из увеселительных заведений неизвестный застрелил мужчину.

Как сообщил УНИАН сотрудник Главного управления Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось ночью 1 сентября.

По предварительным данным, инцидент произошел возле одного из местных увеселительных заведений. В частности, во время конфликта между мужчинами один из его участников несколько раз выстрелил в жителя города Беляевка Одесской области, 1990 г. р.

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Предварительно известно, что выстрелы были произведены из травматического пистолета.

Как отмечается, мужчина, находившийся на отдыхе, получил тяжелые ранения в область грудной клетки. На место происшествия прибыла скорая помощь. По данным представителя главка, от полученных ранений мужчина скончался по дороге в больницу. Злоумышленник скрылся.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас принимаются меры по задержанию подозреваемого в убийстве, выясняются причины и обстоятельства происшествия.