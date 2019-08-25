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Масштабный пожар в Харькове: горели склады со старыми шинами (фото, видео)

18:51, 25 августа 2019
Происшествия
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В результате пожара два автомобиля уничтожены, три повреждены / фото kh.dsns.gov.ua

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Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 10:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу улица Беркоса, 7. На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составила около 300 кв.м.

Усилия спасателей были направлены в первую очередь на прекращение распространения огня и защиту соседних зданий. Одновременно были представлены стволы и на тушение самого очага пожара. Пожар удалось локализовать в 11:30, рядом расположены помещения и один грузовой автомобиль были спасены.

фото kh.dsns.gov.ua
фото kh.dsns.gov.ua
фото kh.dsns.gov.ua

В результате действия огня и высокой температуры уничтожены два и повреждены три автомобиля, говорится в сообщении. В 13:52 пожар был ликвидирован.

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Теги: #ГСЧС#пожар в Харьковепогода в Харькове