Обвал дома в Дрогобыче: спасатели разобрали завалы, спасены семь человек

Среди спасенных в ходе поисковых работ – пятеро детей.

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели закончили разбирать завалы жилого дома.

Читайте такжеОбвал дома в Дрогобыче: полиция задержала двух работников коммунального предприятияОб этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«29 августа в 18:00 в г. Дрогобыч Львовской области в полном объеме завершены работы по разбору завалов строительных конструкций. В целом, в ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС спасено семь человек, в том числе пятеро детей», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел в результате взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.

В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.