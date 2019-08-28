Причиной обвала жилого дома в Дрогобыче не был взрыв газа - ГСЧС

Взрыв газа, который был определен предварительной причиной разрушения жилого дома, является маловероятной причиной обвала этого дома.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям считают взрыв газа маловероятной причиной разрушения жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Петр Коротинский на брифинге в Киеве.

«Действительно, сначала было подозрение на то, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна», - заявил он.

По его словам, в настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают эксперты и проводятся все необходимые следственные действия. «Еще не завершено проведение спасательных работ, пока преждевременно говорить о причинах», - добавил Коротинский.

Во «Львовгазе» также заявили, что природный газ не мог быть причиной взрыва в многоэтажке Дрогобыча По их информации, специалисты не обнаружили загазованности.

Об этом говорится в сообщении АО «Львовгаз» на официальной странице в Facebook.

Как заявляют в компании, «некоторые СМИ ошибочно сообщили, что обвал связан со взрывом газа. Однако никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала».

Отмечается, что специалистами АО «Львовгаз» сразу ночью было проведено обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м на загазованность вокруг дома №100 / 1 по Грушевского в Дрогобыче, в котором произошел обвал подъезда № 2.

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«Загазованности не выявлено. Подачу природного газа в дом прекращена. Накануне вызовов на службу 104 про утечки природного газа из этого дома не поступало. Поисково-спасательные работы продолжаются, ведется следствие», - отмечается в сообщении.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области корреспонденту УНИАН отметили, что в 02.50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что «в четырехэтажном жилом доме на улице Грушевского, 101 вероятно произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть здания». Однако, в настоящее время причины взрыва устанавливаются.

«Причины взрыва устанавливаются, на месте работают правоохранители и специалисты соответствующих служб», - заявили в отделе коммуникации Нацполиции области.

Как сообщал УНИАН, под завалами на месте взрыва подъезда жилого дома в Дрогобыче Львовской области найдены тела двух погибших.