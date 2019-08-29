Во Львовской области объявили двухдневный траур по погибшим во время обрушения дома в Дрогобыче

Днями траура объявлены 29 и 30 августа.

Во Львовской области в связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь с 27 на 28 августа и в результате которой погибли жители города, объявлен двухдневный траур по погибшим.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается, днями траура объявлены 29 и 30 августа.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории Львовской области приспущены Государственные флаги с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Львовская ОГА призвала ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, а в заведениях торговли, ресторанного хозяйства и в общественном транспорте - не включать развлекательную музыку.

По информации Главного управления ГСЧС во Львовской области, поисково-спасательные работы завершены.

«Под завалами людей нет. По состоянию на сейчас продолжаются работы по разбору завала строительных конструкций. Силами ГСЧС спасены 7 человек, в том числе - 5 детей. Под завалами обнаружили тела 8 человек, в том числе 5-летнего мальчика. На место чрезвычайной ситуации немедленно прибыли бригады врачей-консультантов из «Охматдета» и городской детской больницы Львова. 7 человек госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу №1. После стабилизации состояния двое детей транспортированы реанимобилями в городскую детскую больницу г. Львова, одна женщина в больницу скорой медицинской помощи города Львова (проводится оперативное вмешательство)», - сообщили в пресс-службе ОГА.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в пгт Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших. Сначала в ГСЧС заявили, что обрушение произошло в результате взрыва газа, в дальнейшем эту версию назвали маловероятной. В компании «Львовгаз» также отрицали, что взрыв газа мог быть причиной обрушения многоэтажки. В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлен траур. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.