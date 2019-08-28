В Дрогобыче объявили двухдневный траур по погибшим из-за обвала дома
Городская власть Дрогобыча объявила два дня траура по погибшим в результате обрушения многоэтажного дома ночью на 28 августа.
Об этом информирует пресс-служба городского совета.
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"В знак скорби по погибшим в Дни траура на всей территории города призывают приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на домах и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города", – говорится в сообщении.
В Дрогобычском горсовете просят граждан воздержаться от развлекательно-концертных мероприятий, а также не включать музыку в заведениях общественного питания и в транспорте.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, в 02:46 произошло обрушение в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. В результате обрушения погибли два человека и семь человек, в том числе четверо детей, госпитализированы. В ГСЧС сообщили, что под завалами жилого дома могут находиться еще пять человек. В результате обрушения разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. В настоящее время дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Сначала в ГСЧС заявили, что обрушения произошло в результате взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.
В компании "Львовгаз" также отрицали, что взрыв газа мог быть причиной обрушения многоэтажки.