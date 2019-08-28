Под завалами дома в Дрогобыче могут находиться шесть человек - полиция

Предварительная причина ЧП – "нарушение нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства".

Под завалами жилого дома в Дрогобыче, который обрушился в ночь на 28 августа, могут находиться еще шесть человек.

Уточненную информацию сообщила сотрудник отдела коммуникации полиции во Львовской области Иванна Кутна, передает «Обозреватель». Ранее в ГСЧС предполагали, что под завалами могут оставаться еще пять жителей.

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"Сейчас в больницах уже находятся семеро пострадавших, из них трое детей. Также есть информация о двух погибших – это 62-летний мужчина и 43-летняя женщина. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще шесть человек", – рассказала Кутна.

По ее словам, предварительная причина ЧП – "нарушение нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства".

"Но окончательная причина будет установлена позже во время досудебного расследования", – отметила представитель полиции.

Сейчас на месте взрыва в Дрогобыче работают правоохранители и спасатели.

"Наши усилия направлены на то, чтобы полностью разобрать завалы до уровня первого этажа и убедиться, что под ними нет людей", – сообщил начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.

Туровцев добавил, что привлечены спасатели из смежных с Дрогобычем районов, а также приехали сотрудники ГСЧС из Львова и Киева, которые специализируются на поиске людей под завалами.

"Целый подъезд разрушен. Сейчас смежные квартиры полностью отселены, этим занимаются органы местной власти. Определен отель, где они будут проживать. Организовано место, где они будут питаться", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2019 года в 02:46 в четырехэтажном жилом доме на ул. Грушевского, 101 в городе Дрогобыч (Львовская область) произошел взрыв. Вследствие взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж, 2 человека погибли, по меньшей мере 7 пострадавших, среди них есть дети.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ. Однако "Львовгаз" официально заявил, что взрыв в Дрогобыче не связан со взрывом газа.