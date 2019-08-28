Власти Львовщины объяснили обвал дома в Дрогобыче ошибкой строителей 1960-х

Дом, где произошло обрушение, был построен еще в 60-х годах прошлого века.

Власть Львовщины предполагает, что обвал жилой многоэтажки в Дрогобыче мог произойти из-за ошибки при строительстве в 60-годах прошлого века.

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

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«Дом разрушен, причины еще выясняются, похоже на обвал (созданные проблемы с подпорными стенами, ошибки при строительстве еще в 60-х). На месте работают мчс, проводятся мероприятия по отселению, после разборки завала будут соответствующие выводы причин трагедии», - отметил Ганущин.

На сайте Львовской ОГА также сообщается о «разрушении дома», вместе с тем, информация о возможном взрыве отсутствует.

«В городе Дрогобыч произошло разрушение четырехэтажного жилого дома на улице Грушевского. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Принимаются меры по ликвидации аварийной ситуации», - отмечается в сообщении пресс-службы львовской ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, в 02:46 произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области.

В результате обвала погибли два человека и семь человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы. В ГСЧС сообщили, что под завалами жилого дома могут находиться еще 5 человек.

В результате обвала разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. В настоящее время дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения. Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.