На столичном Печерске на женщину упало дерево (видео)

Спасатели обнаружили потерпевшую возле упавшего дерева, женщина госпитализирована.

На столичном Печерске упало многолетнее дерево и ударило женщину.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в г.Киев, сообщение о том, что на ул. Чегорина, 59-А, на человека упало дерево поступило 27 августа в 10:04.

На место вызова были направлены спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Читайте такжеВ центре Черновцов обрушился дом (фото)

«По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили потерпевшую, которая находилась возле поваленного дерева. Женщина была в сознании, а также ей повезло, что дерево только ударило ее, а не привалило. С помощью носилок спасатели транспортировали женщину в карету скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в больницу», - сообщили в столичном главке ГСЧС.

В свою очередь «Информатор», ссылаясь на очевидцев, пишет, что пострадала женщина 50-60 лет. Пострадавшая шла по пешеходной зоне и в момент, когда дерево начало падать, не успела отбежать.

«Жители дома на Чигорина, 59 слышали треск дерева с раннего утра. Рядом с ним еще около месяца назад коммунальщики раскопали яму. Люди считают, что оно упало именно по этой причине», - отмечает СМИ.

Сообщается также, что проезд по участку улицы Чигорина, где упало дерево, пока закрыт, здесь работают коммунальщики.