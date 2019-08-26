В оккупированном Севастополе старушка умерла под больницей, из которой ее выписали

Пожилая женщина умерла на лавочке до приезда бригады скорой помощи.

Пожилая женщина скончалась на скамейке у входа в больницу №4 в оккупированном Севастополе, откуда ее недавно выписали.

Об этом сообщается в одной из групп во «ВКонтакте».

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Старушку, которая себя плохо чувствовала, заметила на лавочке проходившая горожанка. Она обратилась в приемную клиники и попросила оказать больной помощь. В ответ получила отказ и возмущенные реплики медперсонала, которых «достали сердобольные горожане, которые возятся с бомжами».

Указывается, что женщина была бездомная, но с собой у нее были паспорт, полис и Страховой номер индивидуального лицевого счёта.

В итоге очевидица сама вызвала скорую, но пожилая женщина умерла на лавочке до приезда бригады.

По данным паблика, погибшей было 67 лет, она коренная жительница Севастополя и осталась без жилья «в силу сложившихся обстоятельств». В больницу она попала с травмой ноги, пролежала положенный срок и была выписана, так как некому было делать перевязки.

Как сообщал УНИАН, жительница российского Екатеринбурга обратилась в городскую больницу № 2 с острой болью. Но получить помощь ей удалось не сразу, так как ее отправили за талоном на дополнительный прием.