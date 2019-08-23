Женщина, сбившая мать с ребенком в Киеве, оказалась тещей известного телеведущего - СМИ

В полиции сообщили, что сейчас виновницу ДТП задержали, ей вручено подозрение.

За рулем кроссовера Mazda, который в Киеве 22 августа сбил мать с 9-летним ребенком, находилась 59-летняя Лилия Сопельник.

Женщина является тещей известного шоумена Сергея Притулы. Об этом "Обозреватель" узнал из собственных источников.

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В результате ДТП мать с ребенком получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Водитель внедорожника повреждений не получила.

Журналисты обратились к дочери женщины Катерине Притуле.

"Я вам ничего не буду комментировать", – сказала жена шоумена и бросила трубку.

В полиции сообщили, что сейчас виновницу ДТП задержали, ей вручено подозрение. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал УНИАН, на Днепровской набережной в Киеве 59-летняя женщина на внедорожнике наехала на мать с 9-летним сыном. Предварительно, виновница ДТП перепутала педали и, тронувшись задним ходом, сбила людей. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.