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Женщина, сбившая мать с ребенком в Киеве, оказалась тещей известного телеведущего - СМИ

12:56, 23 августа 2019
Происшествия
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Теща Притулы Лилия Сопельник стала виновницей ДТП / фото Facebook Лилия Сопельник

Женщина является тещей известного шоумена Сергея Притулы. Об этом "Обозреватель" узнал из собственных источников.

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В результате ДТП мать с ребенком получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Водитель внедорожника повреждений не получила.

Журналисты обратились к дочери женщины Катерине Притуле.

"Я вам ничего не буду комментировать", – сказала жена шоумена и бросила трубку.

В полиции сообщили, что сейчас виновницу ДТП задержали, ей вручено подозрение. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал УНИАН, на Днепровской набережной в Киеве 59-летняя женщина на внедорожнике наехала на мать с 9-летним сыном. Предварительно, виновница ДТП перепутала педали и, тронувшись задним ходом, сбила людей. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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Теги: #Киев#ДТП#ведущий