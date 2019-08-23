Пересечение границы за полдня: на Закарпатье вторые сутки наблюдаются большие очереди на границе с Венгрией (фото)

Многие украинцы, которые планировали выехать на отдых за границу на три дня выходных, вынуждены ждать в очередях до 12 часов.

На Закарпатье вторые сутки наблюдаются очереди на автомобильном пункте пропуска «Тиса» (Чоп), расположенном на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

По ее словам, образовавшаяся вчера очередь из автомобилей не уменьшается - сейчас в ней более 120 транспортных средств.

В пресс-службе напомнили, что причиной возникновения очереди является то, что вчера, 22 августа, в 8.45 вышла из строя база данных венгерской таможни на участке украинско-венгерской границы.

«Об этом нам официально сообщила венгерская сторона», - уточнила Трачук.

По данным пресс-службы, венгерская сторона, несмотря на выход из строя базы данных, пропускает автомобили, но это происходит очень медленно, поскольку оформление ведется в ручном режиме.

По состоянию на 10.00 23 августа, база данных на венгерской стороне не работает, соответственно, напряженная ситуация на границе сохраняется.

«Согласно нашим приблизительным оценкам, очередь из автомобилей перед пунктом пропуска «Тиса» не уменьшилась, в ней по-прежнему более 100-120 транспортных средств. Венгры продолжают пропускать в ручном режиме», - уточнила пресс-секретарь отряда.

Ситуация осложняется тем, что многие украинцы планировали выехать на отдых за границу на три дня выходных.

Как уточнила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда, автобусы оформляются в приоритетном порядке.

«По состоянию на 10.45, на оформлении в КПП «Тиса» находится всего один автобус», - добавила Трачук.

В то же время в созданных в «Фейсбук» соответствующих группах пользователи сообщают о ситуации на границе, в частности, что в ожидании пересечения границы люди стоят по 8-12 часов. В частности, такая ситуация ночью наблюдалась в международном пункте пропуска «Лужники» на украинском-венгерской границе, неподалёку от села Астей в Береговском районе. Другие пользователи «Фейсбука» пишут об ожиданиях пересечения границы в течение 7-8 часов.

В Мукачевском пограничном отряде, в сферу контроля которого входят четыре пункта пропуска на украинско-венгерской границе (КПП «Лужники», КПП «Косино», КПП «Звонковое» и КПП «Вилок»), сообщили, что всё работает в штатном режиме, официальной информации от венгров о том, что есть неполадки в работе базы данных, нет.

«Наши пункты пропуска работают в штатном режиме», - добавили в отряде.

В то же время закарпатские СМИ информируют, что из-за очереди на КПП «Тиса» немало украинцев выбирают другие пункты пропуска для пересечения границы, соответственно, и в них возникает скопление. В том числе украинцы пытаются выехать в Европу через Словакию. Как следствие, по данным Чопского пограничного отряда, перед КПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе пока в очереди только перед въездом на территорию пункта пропуска более 40 автомобилей.