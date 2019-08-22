Полиция начала расследование убийства адвоката в Кропивницком

В городе объявлен план "Сирена".

Полиция Кировоградской области начала расследование убийства адвоката в Кропивницком.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, происшествие предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Сообщение о происшествии полицейские получили около 12.00. Согласно с ним, неизвестные лица с использованием огнестрельного оружия ранили двоих местных жителей. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой госпитализирован в лечебное учреждение.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К раскрытию преступления также привлечен ряд оперативных служб, экспертов и кинологов. В действие введен оперативный план "Сирена", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что возле СИЗО в Кропивницком убили адвоката Александра Иванова.