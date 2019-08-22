"Это очень страшно": одна из "жертв заказного убийства" под Киевом рассказала подробности произошедшего (видео)

Женщина отметила, что с субботы она практически не спала и пережила огромный стресс.

Юлия Зайковская, которую вместе с матерью "заказал" ее отчим, рассказала о том, как проходила спецоперация СБУ по инсценировке их убийства.

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В прямом эфире в Instagram девушка рассказала, что в субботу вечером их с мамой "похитила" СБУ. Сначала причину им не назвали, но позже объяснили, что они стали объектом заказного убийства.

"Заказчиком моего убийства стал мой отчим, которого я 25 лет называла своим папой, его жена, ее подруга и ее муж... Самое ужасное, что это твой отец, который тебя растил. Как бы там не происходило у моих родителей, я не считаю, что я к чему-то причастна. Тем более, в чем виноват мой ребенок, который остался бы круглой сиротой? У которого не было бы ни папы, ни мамы, ни бабушки", — заявила она.

Женщина отметила, что с субботы она практически не спала и пережила огромный стресс.

Видео At Brovary

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом убили двух женщин – мать и дочь. 17 августа, по дороге из Броваров в Киев исчезли 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская. Полиция нашла их авто.

Однако впоследствии стало известно, что женщины живы, а их убийство было инсценировано СБУ в рамках спецоперации. Организатором покушения оказался бывший муж Надежды Головач, его и его новую жену задержали.

За совершение убийства мужчина совместно со своей третьей женой предлагал исполнителю 50 тысяч долларов США.