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5-метровый фонтан из нечистот: отходы из канализации залили улицы Кропивницкого (видео)

11:52, 21 августа 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете 1+1.

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Пятиметровый гейзер, от которого невероятно воняло, сняли на видео жители района.

Вскоре давление упало и нечистоты из канализации залили улицы района. Пострадавшие насыпали земляные валы, чтобы отходы не текли во двор.

Между тем в водоканале Кропивницкого объяснили, что разорвало напорный коллектор. Отремонтировать его обещают в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, спасатели начали подвозить воду жителям Лисичанска, Новодружеска и Приволья, которые 19 августа остались без воды.

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Теги: #Кропивницкий#водоканал