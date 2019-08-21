5-метровый фонтан из нечистот: отходы из канализации залили улицы Кропивницкого (видео)
11:52, 21 августа 2019Происшествия
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Жители насыпали земляные валы, чтобы нечистоты не текли во двор.
Фонтан из нечистот: в Кропивницкому прорвало напорный коллектор
Один из районов Кропивницкого затопило отходами из канализации.
Об этом говорится в сюжете 1+1.
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Пятиметровый гейзер, от которого невероятно воняло, сняли на видео жители района.
Вскоре давление упало и нечистоты из канализации залили улицы района. Пострадавшие насыпали земляные валы, чтобы отходы не текли во двор.
Между тем в водоканале Кропивницкого объяснили, что разорвало напорный коллектор. Отремонтировать его обещают в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, спасатели начали подвозить воду жителям Лисичанска, Новодружеска и Приволья, которые 19 августа остались без воды.
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