В Бердянске восстановили водоснабжение после ликвидации аварии на канализационном коллекторе

По данным мэрии города, в 14:45 водоснабжение было полностью восстановлено.

В Бердянске Запорожской области восстановили водоснабжение после ликвидации аварии на канализационном коллекторе, которая повторно произошла 3 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Бердянска.

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Согласно сообщению, сегодня в 5:30 сотрудники коммунального предприятия «Бердянскводоканал» включили канализационные насосные станции, также были смонтированы станции временной перекачки стоков.

«В 10:00 начали заполнение водоводов города. В 14:45 водоснабжение было полностью восстановлено», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 января в Бердянске обрушилась часть канализационного коллектора, в результате чего без централизованного водоснабжения остались почти 60 тысяч человек. Через 6 дней после аварии, 2 февраля, коммунальщики восстановили водоснабжение, однако через сутки, 3 февраля, на коллекторе произошла очередная авария.