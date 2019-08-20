Отравился спиртом: МИД Украины заявляет о гибели одного украинского моряка в российском порту

Сейчас принимаются организационные меры по перевозке тела умершего из России в Украину.

Министерство иностранных дел Украины заявляет о гибели одного украинского моряка и госпитализации еще одного с судна "Магус" из-за отравления метиловым спиртом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Согласно информации, предоставленной руководителем Морского спасательно-координационного центра города Новороссийск, 20 августа 2019 года поступило обращение от капитана судна "Магус" относительно нахождения на борту танкера двух членов экипажа, граждан Украины, с признаками отравления метиловым спиртом. В результате отравления один из пострадавших скончался", - сообщили в МИД.

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В то же время, в МИД отметили, что второй пострадавший был доставлен в больницу порта "Тамань" (Краснодарский край).

"В настоящее время гражданин Украины находится в реанимационном отделении этого учреждения", - говорится в сообщении.

"Генеральным консульством Украины в городе Ростов-на-Дону проведена беседа с представителем компании судовладельца, офис которой находится в городе Одесса. По имеющейся информации, близкие родственники граждан Украины проинформированы, принимаются организационные меры по перевозке тела умершего", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, подчеркивается, что в Генконсульстве Украины это дело находится на контроле, поддерживается постоянный контакт с представителем компании для координации возможных совместных действий.

Как сообщал УНИАН, ранее в российских СМИ появилась информация, что сегодня в районе порта Тамань (Краснодарский край РФ) от отравления метиловым спиртом умерли двое граждан Украины, которые работали моряками на судне "Магус" под флагом Панамы.