В Киеве в такси изнасиловали девушку - СМИ

В дальнейшем девушка не смогла сообщить обстоятельства происшествия, так как ничего не помнила.

В Киеве прохожие обнаружили девушку, которая лежала без сознания возле супермаркета. Когда пострадавшую привели в чувство, она рассказала, что ее изнасиловали в такси.

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Случай произошел на проспекте Победы возле "Фуршета", сообщил "Обозреватель" со сслкой на источник.

В дальнейшем девушка не смогла сообщить обстоятельства происшествия, так как ничего не помнила.

"Вероятно, потому что она была в состоянии алкогольного опьянения – от нее пахло спиртным", – сообщил инсайдер. Он также добавил, что на вид ей 30 лет.