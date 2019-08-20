В Киеве в такси изнасиловали девушку - СМИ
17:57, 20 августа 2019Происшествия
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В дальнейшем девушка не смогла сообщить обстоятельства происшествия, так как ничего не помнила.
Девушку нашли прохожие / фото flickr.com/Automobile Italia
В Киеве прохожие обнаружили девушку, которая лежала без сознания возле супермаркета. Когда пострадавшую привели в чувство, она рассказала, что ее изнасиловали в такси.
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Случай произошел на проспекте Победы возле "Фуршета", сообщил "Обозреватель" со сслкой на источник.
В дальнейшем девушка не смогла сообщить обстоятельства происшествия, так как ничего не помнила.
"Вероятно, потому что она была в состоянии алкогольного опьянения – от нее пахло спиртным", – сообщил инсайдер. Он также добавил, что на вид ей 30 лет.
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