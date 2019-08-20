На Закарпатье браконьер во время отстрела животных застрелил своего подельника

Во время проверки правоохранители выяснили, что охотились мужчины незаконно с незарегистрированным оружием.

В Хустском районе на Закарпатье 58-летний браконьер застрелил друга на охоте, потерпевший погиб в лесу.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Закарпатье.

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Отмечается, что мужчина признался о совершенном утром 19 августа. По его словам, застрелил 39-летнего друга случайно во время охоты.

Вскоре правоохранители выяснили, что на охоте мужчины находились незаконно, поскольку отстрел парнокопытных животных и пушных зверей запрещен. Ружья, которые взяли жители Хустщины, – незарегистрированные, а разрешения на охоту – отсутствуют.

По признакам ч.1 ст.119 (Убийство по неосторожности) и ч.1 ст.248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины начато следствие. Жителю села Ракош Хустского района, который по неосторожности застрелил своего товарища сообщено о подозрении. Сейчас решают вопрос в суде об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, на территории охотничьих угодий экс-президента-беглеца Виктора Януковича Сухолучье Минэкологии создаст новый национальный природный парк.