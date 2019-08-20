Напали на правоохранителей: стали известны подробности стрельбы возле "Голосеевской"

Водитель патрульной машины госпитализирован с огнестрельным ранением головы, старший охранник дежурного наряда получил ножевое ранение.

В Киеве ночью неизвестные лица в черной униформе напали с применением оружия на сотрудников муниципальной охраны.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

По его словам, минувшей ночью при плановом обходе территории Голосеевского парка сотрудники КП «Муниципальная охрана» заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые достаточно громко что-то выясняли между собой. При попытке дежурного наряда узнать о причинах собрания, неизвестные лица начали конфликт.

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Дежурный наряд доложил о ситуации оперативному дежурному и руководству, к месту происшествия были направлены два дежурных экипажа группы быстрого реагирования (ГБР).

«После прибытия патрулей и руководства, они начали выяснять обстоятельства конфликта с присутствующими, однако неизвестные лица совершили нападение на сотрудников муниципальной охраны и открыли стрельбу из огнестрельного оружия», – сообщил Загуменный.

Он отметил, что также неизвестные лица совершили выстрел в боковое стекло одной из патрульных авто ГБР, в результате чего водитель получил ранение головы и был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на этом же авто.

Кроме того, старший охранник очередного наряда получил ножевое ранение бедра.

Вызвав на место происшествия полицейских, представители «Муниципальной охраны» предоставили правоохранителям всю необходимую информацию об участниках конфликта. Вскоре правоохранители задержали пятерых активных участников происшествия, части из них удалось скрыться с места происшествия на нескольких автомобилях.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.