В Одессе при пожаре в отеле «Токио Стар» погибла 10-летняя девочка – источник

Малолетний ребенок - в числе трех погибших, о которых полиция пока официально не сообщала.

В Одессе при пожаре в отеле «Токио Стар», где в ночь на 17 августа погибли девять человек, погибла 10-летняя девочка.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах региона, в числе девяти погибших – девочка, жительница Украины.

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«По предварительным данным, в числе трех погибших, которые сейчас опознаются, - девочка, 2008 г. р. – жительница Сум. День рождения ребенка – в ноябре…», - сказал представитель.

Он уточнил, что официального сообщения от полиции о личности погибшего ребенка пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, 9 – госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из госпитализированных – жительница Херсонской области. Сегодня стало известно, что в числе погибших – ребенок и гражданка Австралии.

В полиции заявили об идентификации шести тел. Двое из них - жители Одесской области (юноша, 2002 г. р. и девушка, 2001 г. р.). Еще двое – киевляне (мужчина, 1995 г. р. и женщина, 1996 г. р.), а также - 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии.

Мероприятия по идентификации еще трех погибших продолжаются. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины) задержали владельца гостиницы «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного.