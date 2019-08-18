В Николаеве задержали мужчину, избившего ветерана АТО (видео)

Злоумышленника отправили в Хмельницкую область.

В Николаеве задержали мужчину, который в июле этого года избил ветерана АТО.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" в пресс-службе полиции Николаевской области.

Сообщается, что задержанный - 32-летний житель Бердичева, ранее судимый за кражу и по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"Злоумышленник, который имеет уголовные прозвища "Малыш" и "Турик", пытается вести активную деятельность в социальных сетях. Также известно, что 26 июля "блогер" под Житомиром совершал хулиганские действия и избил ветерана АТО, что также стало объектом многочисленных публикации в онлайн-изданиях", - говорится в сообщении.

Полицейские добавили, что имея санкционированное постановлением суда поручение Хмельницкого ГУНП на задержание этого злоумышленника с целью его привода в суд, николаевские правоохранители задержали подозреваемого и направили его в Хмельницкую область.

Как сообщал УНИАН, в Киеве будут судить ветерана АТО с позывным "Санта" за то, что он устроил стрельбу в пабе. Инцидент произошел 5 мая 2019 года в "Портер Пабе" на столичной Оболони. По данным прокуратуры, во время словесной перепалки один из посетителей заведения совершил 6 выстрелов из винтовки. В результате выстрелов пострадал журналист.