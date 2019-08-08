В Киеве будут судить ветерана АТО, который прострелил ногу журналисту

Во время досудебного следствия подозреваемый свою вину не признал.

В суд направили обвинительное заключение в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений устроил стрельбу в развлекательном заведении Киева и ранил посетителя.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Читайте такжеК ранению журналиста "Радио Свобода" может быть причастен известный доброволец АТО "Санта" - СМИ

По результатам следствия обвинительный акт по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 УК (угроза убийством) и ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

"Во время досудебного следствия подозреваемый свою вину не признал. Воспользовавшись ст. 63 Конституции Украины он вообще отказался от дачи показаний. 8 августа обвинительный акт был направлен в суд, ждем подготовительное заседание", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Напомним, инцидент произошел вечером 5 мая 2019 года. Находясь на летней террасе "Портер Паба" на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, отдыхавших, мужчина совершил 6 выстрелов из винтовки.

В результате выстрелов, одна из пуль попала в потерпевшего, который оказался корреспондентом издания "Натоящее время" (Владимир Рунец). Мужчина получил открытый огнестрельный перелом правой стопы.

Стрельбу устроил ветеран военных действий в Донбассе Владимир Регеша. По предварительным данным, конфликт возник из-за не возвращенного долга.