В Днепре обнаружены тела двух мужчин, отравившихся неизвестным веществом

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В субботу, 17 августа, в Днепре обнаружены тела двух мужчин, которые отравились неизвестным веществом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Тела двух 24-летних мужчин были обнаружены в квартире по ул. Янтарній в г. Днепр.

Предварительно, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия изъяты остатки жидкости, похожей на алкоголь и курительная смесь.

В рамках уголовного производства, открытого по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчин.

Как сообщал УНИАН, на проспекте Гагарина в Днепре при распитии настойки боярышника прямо на улице умер молодой мужчина. Его собутыльника в неадекватном состоянии забрала скорая.