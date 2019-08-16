На митинге возле Одесского облсовета ВИЧ-позитивный блогер укусил активиста – СМИ

Обоих участников конфликта задержала полиция.

В Одессе ВИЧ-позитивный поэт и блогер Станислав Домбровский устроил потасовку с активистом Владиславом Балинским на митинге под стенами ОГА. В ходе конфликта Домбровский укусил Балинского за нос.

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О конфликте сообщает Odessa.online. В ответ на укус Балинский сбил с Домбровского очки, обоих участников инцидента задержала полиция. Отмечается, что оба активиста участвовали в митинге против избрания Виталия Саутенкова председателем облсовета.

Одесское издание «Культурометр» сообщает, что Стас Домбровский – бывший наркоман и заключенный, имеет ВИЧ-положительный статус. О своем диагнозе Домбровский ранее открыто сообщал журналистам. В Одессе он известен как общественный активист, автор творческих проектов, а также пропагандист борьбы с наркоманией и ВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в Одессе активисты протестуют против возможного избрания председателем Одесского областного совета Виталия Саутенкова (фракция "Оппозиционный блок").

В сессионном зале Одесского областного совета сегодня произошло столкновение между депутатами, часть из которых обвиняет оппонентов в договоренностях по поводу избрания его руководства.