Одесский облсовет пытается избрать новое руководство: между депутатами возникла драка (видео)

Председателю облсовета сломали микрофон и отобрали карточку для голосования.

В сессионном зале Одесского областного совета произошло столкновение между депутатами, часть из которых обвиняет оппонентов в договоренностях по поводу избрания его руководства.

Как передает корреспондент УНИАН, на 16 августа назначена внеочередная сессия облсовета, во время которой, как предполагается, его глава Анатолий Урбанский должен сложить полномочия, что связано с его избранием в парламент.

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В начале сессии, после того, как прозвучал Гимн Украины и минутой молчания депутаты почтили память умершего недавно почетного гражданина Одессы Владимира Филипчука, в зале начался скандал. В частности, на трибуну вышел депутат облсовета, заместитель председателя Одесской ОГА Виталий Свичинский и обвинил часть депутатов в «договорняках» и призвал блокировать работу сессии.

По его словам, представители фракций БПП «Солидарность» и «Оппозиционного блока» сговорились на предмет избрания "нужного" председателя облсовета. Возле него сразу собрались несколько десятков депутатов.

В свою очередь Урбанский заявил, что у него забрали карточку для голосования и сломали микрофон.

По словам его заместителя Юрия Димчогло, ночью прошли тайные переговоры по данному вопросу.

На трибуне, в президиуме, началось столкновение, а в зале - сильный шум. Урбанский призвал всех занять свои места, требовал заменить микрофон и карточку, из зала то выкрикивали другие депутаты, в том числе просили объявить перерыв.

Однако Урбанский заявил, что не потерпит давления и пытался вести заседание.

Он смог объявить о выходе из фракции «Оппозиционный блок» нескольких депутатов и создании в облсовете двух депутатских групп - «Оппозиционной платформы - За жизнь» и «Возрождение».

При этом между депутатами-оппонентами в президиуме началась драка, кому-то порвали рубашку. В зал вошла полиция, в том числе заместитель начальника регионального главка Нацполиции Сергей Махотин. Также появились неизвестные молодые крепкого телосложения.

Некоторые активисты, участвующие на улице в акции протеста против возможного избрания председателем облсовета Виталия Саутенкова, пытались пройти в здание, но их не пустили.

После непродолжительного перерыва (менее 5 минут) Урбанский пригласил председателей фракций и своих заместителей пройти в отдельный кабинет на консультации, а полицию - заблокировать двери в кабинет снаружи.

После завершения консультаций работа сессии продолжилась.

В зале присутствовал народный депутат Николай Скорик, который на последних выборах прошел в Верховную Раду от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Как сообщал УНиАН, в Одессе активисты протестуют против возможного избрания председателем Одесского областного совета Виталия Саутенкова (фракция "Оппозиционный блок").