На Львовщине столкнулись две легковушки - погиб ребенок, пять человек травмированы

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Opel Vectra и Toyota Corolla.

Во Львовской области столкнулись две легковушки, в результате чего погиб ребенок, еще пять человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 августа, около 9.30 на автодороге «Киев-Чоп» на перекрестке при въезде в город Буск.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Opel Vectra и Toyota Corolla, которыми управляли жители Буского района.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончался шестилетний мальчик - пассажир Opel. Кроме того, телесные повреждения получили пять человек - водители и пассажиры транспортных средств, из которых двое - дети в возрасте 5 и 9 лет. Все они госпитализированы в местную больницу, сейчас медики ставят им диагнозы.

На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли две пассажирки.