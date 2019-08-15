Под Киевом 4-летний мальчик выпал из окна, пока его пьяная в зюзю мама спала (видео)
21:32, 15 августа 2019Происшествия
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Соседи говорят, что ребенок уже ранее выпадал с балкона.
В Вишневом Киевской области четырехлетнего мальчика заметили соседи. Он лежал под окнами на земле.
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Где в это время была его мама - версии ее и соседей различаются. Где правда и в каком состоянии теперь ребенок, говорится в сюжете ТСН.
У мальчика диагностировали многочисленные травмы тела и перелом нижних конечностей. Выяснилось, что ребенок смотрел из окна на сверстников, игравших на площадке, и вдруг москитная сетка разорвалась.
Мать говорит, что в ту минуту выходила в коридор покурить, но соседи рассказали, что женщина была такой пьяной, что ее едва разбудили. Позже в ее крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя.
Напомним, в Киеве в ночь на 3 августа девушка погибла в результате падения из окна многоэтажки.
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