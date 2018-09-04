В ходе поиска пропавшей 16-летней девушки под Кропивницким нашли тело мужчины (видео)

По предварительным данным следователей, местный житель решил покончить с собой и повесился возле заброшенной пасеки.

Во время поисков пропавшей 16-летней Дианы Хриненко в Кировоградской области неожиданно нашлось тело мужчины, пропавшего три месяца назад.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что саму девочку до сих пор не нашли, она исчезла десять дней назад при загадочных обстоятельствах. На ее поиски, помимо полиции, отправились сотни волонтеров.

Участники поисков Дианы неожиданно наткнулись на тело другого человека – 52-летнего жителя соседнего села, который пропал еще весной.

По предварительным данным следователей, местный житель решил покончить с собой и повесился в посадке возле заброшенной пасеки.

Напомним, Диана Хриненко исчезла в День независимости. Девушка пошла на празднование в центр села и не вернулась. За несколько сотен метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.

Первым тревогу забил парень Дианы, который служит в армии: во время телефонного разговора с ним девушка начала кричать и якобы отбиваться от нападающих.

Поиски ребенка продолжаются. Полиция с собаками и сотни добровольцев прочесывают населенные пункты и лесополосы вокруг родного села Дианы.