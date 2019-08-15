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В Харькове с моста на проезжую часть рухнул столб (фото)

13:59, 15 августа 2019
Происшествия
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В Харькове с моста упал столб / фото t.me/h_saltovka

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Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, передает Depo.Харьков.

По данным свидетелей, инцидент произошел сегодня, 15 августа. Опора линии электропередачи, которая была установлена на мосту, упала на разделительную часть на проспекте Московском.

О пострадавших не сообщается. Коммунальные службы убирают столб.

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Теги: #Харьковпогода в Харькове