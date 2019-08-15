В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами

Неизвестные могли стрелять из пневматического оружия.

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные обстреляли троллейбус с пассажирами с пневматического оружия.

Об этом сообщает местное издание «Первый криворожский», ссылаясь на заместителя директора коммунального предприятия «Городской троллейбус» Руслан Божко.Читайте такжеВ Одессе конфликт из-за кошки закончился стрельбой

Инцидент с троллейбусом, следующим по маршруту №23, произошел в среду, 14 августа, в 21:04 возле остановки общественного транспорта «Спорткомплекс» в Покровском районе города.

По предварительной информации, неизвестные могли стрелять из пневматического оружия.

В результате происшествия никто не пострадал. На место вызвали полицейских. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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