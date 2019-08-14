В Житомире чиновник исправительного учреждения обеспечивал заключенных наркотиками

Во время обысков правоохранители обнаружили так называемую «воровскую кассу» в размере почти сто тысяч гривень.

В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины СБУ задержали чиновника исправительного учреждения, который поставлял заключенным наркотические средства и психотропные вещества.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте также"Нет смысла скрывать": Кернес признался, что Харьков тонет в наркотиках

Оперативники спецслужбы установили, что инспектор отдела режима и охраны пенитенциарного заведения организовал сбыт заключенным метадона и марихуаны.

«Злоумышленник проносил запрещенные «пакеты» на режимную территорию во время дежурства на объекте. Суммы неправомерной выгоды, которую получал чиновник от заключенных за «товар», составляли от двухсот до семисот гривен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчет осуществлялся наличными или на карточный счет фигуранта производства.

Правоохранители задержали инспектора после очередной попытки пронести наркотики на территорию учреждения.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленника и на территории режимного объекта так называемую «воровскую кассу» в иностранной валюте и гривнах в эквиваленте почти сто тысяч гривен, янтарь крупной фракции, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других должностных лиц, вероятно причастных к незаконным действиям.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Ранее На Ивано-Франковщине женщина пыталась передать наркотики подозреваемым в зале суда.