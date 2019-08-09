В Ивано-Франковской области в зале суда женщина пыталась передать наркотики подозреваемым

27-летняя женщина пыталась передать задержанным таблетки непосредственно в ходе заседания районного суда.

В Ивано-Франковской области в зале суда задержана женщина, которая пыталась передать наркотики подозреваемым.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области 8 августа правоохранители задержали женщину, которая пыталась передать наркотики подозреваемым в зале Рожнятовского районного суда.

Отмечается, что 27-летняя жительница г.Долина в зале судебного заседания хотела передать задержанным 29 таблеток, содержащих наркотическое средство «бупренорфин». Изъятое вещество правоохранители направили на экспертизу.

«На основании доказательств следователи задержали правонарушительницу в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении полиции.

Женщине объявят подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

За содеянное ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.