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В киевском метро мужчина упал между вагонами поезда (видео)

07:48, 14 августа 2019
Происшествия
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В Киеве мужчина упал на рельсы между вагонами метро / скриншот видео "Киев оперативный"

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook, опубликовав видео инцидента. Согласно сообщению, мужчина остался в живых.

"На платформе станции метро "Университет" человек упал между двумя вагонами на рельсы. Поезд остановили. К счастью, достали живого. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле на станции "Оболонь" женщина кинулась под поезд и погибла.

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Теги: #Киев#метропогода в Киеве