В киевском метро мужчина упал между вагонами поезда (видео)

Мужчина остался в живых.

На станции метро "Университет" в Киеве мужчина упал на рельсы между двумя вагонами поезда.

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook, опубликовав видео инцидента. Согласно сообщению, мужчина остался в живых.

"На платформе станции метро "Университет" человек упал между двумя вагонами на рельсы. Поезд остановили. К счастью, достали живого. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле на станции "Оболонь" женщина кинулась под поезд и погибла.