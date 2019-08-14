В киевском метро мужчина упал между вагонами поезда (видео)
07:48, 14 августа 2019Происшествия
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Мужчина остался в живых.
В Киеве мужчина упал на рельсы между вагонами метро / скриншот видео "Киев оперативный"
На станции метро "Университет" в Киеве мужчина упал на рельсы между двумя вагонами поезда.
Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook, опубликовав видео инцидента. Согласно сообщению, мужчина остался в живых.
"На платформе станции метро "Университет" человек упал между двумя вагонами на рельсы. Поезд остановили. К счастью, достали живого. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в июле на станции "Оболонь" женщина кинулась под поезд и погибла.
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