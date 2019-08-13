В ТРЦ на киевской Борщаговке произошел пожар (фото)

Всех посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали.

Во вторник, 13 августа, в Киеве на Борщаговке произошел пожар. В торговом центре «Квадрат», который находится на улице Гната Юры, 20 загорелось подвальное помещение.

Дым распространился по всему зданию и вызвал панику как у работников ТРЦ, так и у посетителей, сообщает "Информатор".

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В результате происшествия никто не пострадал. Изначально была информация о том, что горели супермаркет «Сильпо» или «Пузата хата», но на месте стало известно, что посетители просто увидели дым в здании. Он распространился по вентиляции из подвального помещения.

В котором часу произошло возгорание, неизвестно. Но спасатели сообщили, что локализовали его за три минуты. На данный момент сотрудники ГСЧС работают над его полной ликвидацией. Всех посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. Вход в «Квадрат» закрыт, помещение проветривается. Опасность никому не угрожает.

На месте работали сотрудники полиции, спасатели и медики. Какой ущерб понесет ТРЦ, будет известно позже. Детали и причина случившегося выясняются.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Киевской области второй раз за лето произошел пожар на птицефабрике.