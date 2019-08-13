Вскрылись жуткие подробности гибели девушки в Запорожье, которую поджег жених (видео)

Мама сообщила, что уже после смерти дочки узнала, что парень ее часто бил и запрещал гулять без него.

Родители погибшей Анастасии Ковалевой, которую в Запорожье облил бензином и поджег ее парень, рассказали причины ссоры пары накануне трагедии.

В день нападения на Анастасию ее бойфренд Виталий Чайковский отпустил ее с подругой на пляж, хотя раньше всегда запрещал это делать. Об этом говорилось в программе "Касается каждого", передает "Обозреватель".

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Когда девушка пришла на набережную, Чайковский начал слать ей сообщения с угрозами. Она сфотографировала для него пустой пляж и пригласила его к себе.

По мнению родственников погибшей, именно эта ситуация и спровоцировала фатальную ссору между ними.

"Я знала, что после пляжа будет скандал. Мы с ней общались в 7 вечера, когда она с пляжа пришла, когда они поругались. Она мне прислала фото, где лежит на диване и у нее расстроенный вид. Они с Виталиком поругались и тот ушел. Ушел за бензином", – пересказала события дня мама Анастасии.

Она также рассказала, что накануне девушка приняла решение окончательно разорвать отношения с Чайковским и сказала, что хочет переехать к маме в Польшу. Однако после этого пара помирилась. Также мама сообщила, что уже после смерти дочки узнала, что парень ее часто бил и запрещал гулять без него.

Как сообщалось, 2 июля девушку облил бензином и поджег ее молодой человек в Запорожье. У нее было 90% ожогов тела. 10 июля пострадавшая скончалась.

28-летнему Виталию Чайковскому избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.