В Ивано-Франковске 20-летняя девушка на BMW протаранила четыре авто, есть пострадавший (фото)

Медики подтвердили, что водительница была трезвой.

В Ивано-Франковске в ночь на 12 августа произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Кроссовер BMW влетел в припаркованные возле ночного клуба авто.

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Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Ивано-Франковской области, правоохранители стали свидетелями ДТП у ночного клуба "Эльдорадо".

Полиция установила, что около 3:10 на парковку ночного клуба "занесло" автомобиль “BMW”, под управлением 20-летней девушки. Девушка не справилась с управлением и наехала на островок безопасности, после чего "влетела" на парковку ночного клуба и повредила четыре припаркованных автомобиля.

На место происшествия прибыла скорая для одного из водителей. Предварительный диагноз пострадавшего: перелом голени.

Виновница ДТП не находилась в состоянии опьянения, что подтвердили медики. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.