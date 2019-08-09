В Киеве будут судить злоумышленников, зарезавших студента НАУ

Смерть 21-летнего студента наступила от множественных колото-резаных ранений правой ягодицы и бедра.

В Киеве будут судить злоумышленников, которые нанесли 10 ножевых ранений 21-летнему студенту НАУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Ужасное преступление произошло в начале апреля этого года в одном из ночных клубов на Шулявке. Между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из злоумышленников нанес потерпевшему 10 ножевых ранений. С места совершения преступления правонарушители скрылись», - говорится в сообщении.

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Смерть 21-летнего студента наступила от множественных колото-резаных ранений правой ягодицы и бедра с повреждением магистральных сосудов.

По результатам проведения следственных (розыскных) действий нападающий, который наносил ножевые ранения, был установлен и задержан. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 121, части 4 статьи 296 Уголовно кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей.

В ходе дальнейшего следствия была дана правовая оценка и действиям его приятеля. 18-летнему парню объявлено подозрение по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

На сегодняшний день досудебное следствие в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении злоумышленников будет направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

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