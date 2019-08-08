На Ривненщине полиция выясняет обстоятельства гибели в ДТП владельца футбольного клуба и адвоката

Изучается вопрос, могло ли стать состояние дорожного покрытия причиной аварии.

В Ривненской области полиция выясняет обстоятельства гибели в ДТП владельца футбольного клуба «Малинск» Анатолия Онищука и адвоката Татьяны Якубович.

Как сообщила Светлана Карачун из отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие произошла 8 августа около 6.30 на автодороге «Киев-Чоп» вблизи города Корец.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что 43-летний водитель Audi A8, житель Ривне, двигаясь в направлении Киева, допустил занос автомобиля и, врезавшись в отбойник, вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир, 40-летняя жительница, получили смертельные травмы. Сейчас их тела доставлены в морг для проведения ряда экспертиз.

Кроме того, изучается вопрос, могло ли стать состояние дорожного покрытия причиной аварии.