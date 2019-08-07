В Одесской области полицейский на спорткаре попал в ДТП - СМИ

В декларации правоохранителя, по данным СМИ, автомобиль марки Ford Mustang не указан.

Сотрудник полиции Одесской области, управляя недешевым спортивным автомобилем Ford Mustang, попал в дорожно-транспортное происшествие.

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Об этом сообщается в паблике «Роздільна - це наш край».

Ряд СМИ сообщает, что ДТП случилось на прошлой неделе возле села Шеметово Раздельнянского района. Спорткар работника Ивановского ОП Виталия С. столкнулся с Mitsubishi Lancer.

В декларации правоохранителя, по данным СМИ, автомобиль не указан.

В пресс-службе ГУНП данное происшествие местном изданию "Думская" не прокомментировали.

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разоблачило в декларировании недостоверной информации экс-начальника регионального главка Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, который также подозревается в причастности к присвоению вещественных доказательств на 50 миллионов гривень.