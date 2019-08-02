Подозреваемый в коррупции экс-начальник одесской полиции не задекларировал 2 квартиры и машину - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разоблачило в декларировании недостоверной информации экс-начальника регионального главка Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, который также подозревается в причастности к присвоению вещественных доказательств на 50 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба НАПК. Как отмечается, по результатам полной проверки декларации Головина за 2017 год, Национальное агентство выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией - декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

В частности, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащие им. Кроме того, генерал Головин внес недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены. В общей сложности, сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных более чем на 819 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Одессе был задержан Головин, который вместе с другими лицами, в том числе со своим экс-заместителем, подозревается в присвоении контрафактных сигарет на сумму 50 млн грн. Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.